Knives Out 2: nuovo trailer, Glass Onion al cinema per una sola settimana prima di Netflix

Nelle ore scorse, Rian Johnson ha condiviso sui suoi canali social un nuovo trailer di Glass Onion - Knives Out, il sequel che vede Daniel Craig tornare nei panni del Detective Benoit Blanc, pronto per risolvere un altro intricato caso di omicidio circondato da un nuovo cast. La pellicola, prima di approdare su Netflix, al cinema per una settimana.

Proprio con il trailer, l'annuncio della apertura delle prevendite per i biglietti del cinema, dove sarà possibile vedere il sequel di Knives Out per una sola settimana a partire dal giorno del ringraziamento.

Come noto, Craig è l'unica star di Knives Out a tornare per il sequel, dato che la serie seguirà Blanc di mistero in mistero, dando a un nuovo gruppo di attori la possibilità di fare un divertente siparietto a ogni uscita, senza costringerli a essere vincolati a contratti multi-film. Ha senso, considerando che il franchise è essenzialmente guidato dal suo regista.

Se Knives Out si concentrava su sanguinari legami di famiglia, Glass Onion ci ricorderà che è meglio diffidare anche degli amici più stretti. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) invita alcuni dei suoi più cari amici in vacanza sulla sua isola privata in Grecia, ma presto si capisce che il paradiso non è proprio perfetto. E se poi ci scappa il morto... nessuno è capace di indagare meglio di Blanc.

Il nuovo cast è composto dal candidato agli Oscar Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), oltre a Kate Hudson e a Dave Bautista (Army of the Dead). A proposito di cast, sapevate che Ana De Armas stava per rinunciare a Knives Out?

Dopo essere stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival, Glass Onion - Knives Out chiuderà il BFI London Film Festival il prossimo 16 ottobre. La data d'uscita nei cinema statunitensi è fissata per il 23 novembre mentre l'uscita su Netflix avverrà il 23 dicembre successivo.