Knives Out 2: svelato finalmente il titolo ufficiale del sequel Netflix di Rian Johnson

Oggi, un po' a sorpresa, è stato svelato il titolo ufficiale del sequel di Knives Out, il whodunit scritto e diretto da Rian Johnson che ha al centro della sua narrazione il detective privato Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig. Con un cast completamente rinnovato per una storia inedita, il sequel dovrebbe approdare su Netflix entro l'anno.

Noto finora soltanto con il nome di Knives Out 2, il sequel sarà ufficialmente intitolato Glass Onion - A Knives Out Mystery e vedrà nel suo nuovo cast - oltre al già citato Daniel Craig - anche Edward Norton, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Janelle Monae, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

Con il titolo ufficiale ormai svelato, sembra ormai imminente l'arrivo di un primo trailer ufficiale, dato che finora l'unico materiale visto si basa su scatti dal set di Johnson e una rapida anteprima di Knives Out 2 fornita da Netflix.

Nel corso di una recente convention a Denver, il CEO di Lionsgate, Jon Feltheimer ha rivelato che Netflix ha pagato "almeno il doppio di quello che era il limite di Lionsgate" per il secondo e terzo film di Knives Out. Il produttore ha anche fatto notare che quando ha tentato di contattare Netflix e offrire un accordo, "prestando" il primo film della serie al colosso dello streaming in cambio del fatto che i due studios confezionassero tutti e tre i film insieme per "potenzialmente poter guadagnare di più", Netflix ha rifiutato.

Sul nostro sito trovate la recensione di Knives Out - Cena con delitto, il primo film con protagonista Daniel Craig, da poco orfano del suo più importante personaggio, James Bond, dopo l'uscita di No Time To Die.