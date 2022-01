Knives Out 2: svelata l'uscita su Netflix del nuovo film con Daniel Craig?

L'attesissimo nuovo giallo investigativo scritto e diretto da Rian Johnson, Knives Out 2, potrebbe arrivare nei cinema, su Netflix e nel circuito festivaliero verso la fine del 2022.

Variety ha infatti riferito che il sequel del candidato all'Oscar 2019 (Miglior sceneggiatura originale) "uscirà nelle sale e sulla piattaforma di streaming nell'ultimo trimestre del 2022" e "comparirà anche in un importante festival cinematografico prima della sua uscita ufficiale". Secondo il report, dunque, Knives Out 2 uscirà tra ottobre, novembre e dicembre al cinema e su Netflix: in base a questa informazione, è possibile che il film riceverà la sua premiere al Toronto Film Festival (settembre) o al New York Film Festival (fine settembre inizio ottobre): il primo episodio della saga, lo specifichiamo, era stato presentato in anteprima proprio a Toronto.

I dettagli della trama rimangono segreti, anche se le riprese di Knives Out 2 si sono concluse lo scorso settembre. Nel cast, Daniel Craig tornerà per riprendere il ruolo del detective Benoit Blanc e questa volta sarà affiancato da un cast composto da Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick, Ethan Hawke e Madelyn Cline.

Ricordiamo che Netflix ha acquistato la saga di Knives Out per 400 milioni di dollari, annunciando già un terzo capitolo sempre firmato da Rian Johnson e interpretato da Daniel Craig.