Knives Out 2, a sorpresa spunta anche Ethan Hawke: ed è già sul set!

Le riprese di Knives Out 2 sono appena iniziate e le prime foto dal set ci hanno rivelato che Ethan Hawke è stato segretamente scelto per interpretare un misterioso ruolo nel sequel.

Uno degli aspetti più notevoli dell'originale Knives Out - Cena con delitto è stato il cast stellare che ha dato vita in modo memorabile alla sceneggiatura nominata all'Oscar del regista Rian Johnson.

Il sequel si preannuncia altrettanto ricco di star, poiché il protagonista di ritorno Daniel Craig è affiancato da Dave Bautista, Edward Norton, Leslie Odom, Jr., Kathryn Hahn e molti altri.

Le riprese sono appena iniziate in Grecia con la prima serie di foto dal set pubblicate dal Daily Mail che mostrano il nuovo abbigliamento di Craig e una sorpresa: Ethan Hawke è nel film.

È stato fotografato mentre girava alcune scene con Bautista, Hahn, Craig, Odom e Kate Hudson. Il suo casting è stato tenuto nascosto fino ad ora, questa è la prima conferma del coinvolgimento di Hawke nel progetto ed è difficile dire come il suo personaggio si inserisca nella storia top-secret.



Tuttavia, l'intera atmosfera della scena ci dà immediatamente l'impressione che la storia ruoterà attorno a un'eccentrica famiglia benestante in vacanza all'estero.



Il primo film di Knives Out - Cena con Delitto ha incassato 311,4 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 40 milioni di dollari quando è uscito nel 2019 ed ha ottenuto il plauso della critica, guadagnando tre nomination all'Oscar.