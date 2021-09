Knives Out 2: le riprese del sequel sono terminate!

Lo scorso 31 Luglio era arrivata la notizia che le riprese in Grecia di Knives Out 2 erano terminate. Ai tempi si era circa a metà dei lavori, che oggi possono dirsi conclusi, almeno per la parte di produzione. A darne l'annuncio è il regista Rian Johnson con un post su twitter.

"Finalmente sono finite le riprese del prossimo mistero di Benoit Blanc e finalmente ho anche visto Annette e merda è incredibile. Mando tanto amore e gratitudine alla nostra INCREDIBILE troupe e cast e a Leos Carax!" scrive Johnson. E si tratta davvero di un cast incredibile e rinnovato quasi totalmente, perché oltre a Daniel Craig, che ritroviamo, ci saranno tante nuove star di gran livello: Dave Bautista, Janelle Monae, Edward Norton, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, e, come abbiamo scoperto da poco, Ethan Hawke. Ovviamente nuovo cast, nuovo caso, anche se purtroppo non abbiamo ancora grandi notizie di trama.

Nel 2019 il primo Knives Out aveva avuto un grandissimo successo, facendo appassionare tutti ai misteri di Benoit Blanc. E' stato proprio questo a convincere Netflix a investire su un sequel, che in verità non era previsto, e non ha mancato di rendere la vita difficile a Johnson.

"È stato un tale mindf-ck, perché ho lavorato sull'idea per il primo film per 10 anni. E con questo [il secondo], sto iniziando da una pagina bianca. Non sarà davvero un sequel di Knives Out. Devo pensare a un titolo così posso smettere di chiamarlo The Knives Out Sequel perché è solo Daniel Craig che interpreta lo stesso detective ma con un cast totalmente nuovo" ha dichiarato il regista, che aveva precedentemente detto di non aver pensato concretamente ad un sequel ai tempi, ma ne aveva già idea. "Sin da quando abbiamo iniziato a lavorarci, ho pensato, beh, se possiamo continuare così, un po' come Agatha Christie ha scritto un sacco di romanzi di Poirot. Voglio dire, si può fare con Blanc che continua a risolvere più misteri." Si potrebbe andare avanti ancora per un po' dunque. Sicuramente i fan lo sperano.