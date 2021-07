Knives Out 2, Rian Johnson trolla i fan con una 'foto esclusiva dal set' a tema Pokémon

Mentre proseguono senza sosta le riprese di Knives Out 2, atteso sequel che riunirà Rian Johanson e Daniel Craig dopo l'ottimo successo ottenuto dal primo caso del detective Benoit Blanc, il regista ha deciso di aggiornare i fan con una "foto esclusiva dal set" dal set greco.

Come potete vedere in calce alla news, lo scatto in realtà non è altro che uno screenshot della mappa della zona su Pokémon Go, il celebre gioco in realtà aumentato sviluppato da Niantic con la collaborazione di Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo. Il regista di Knives Out e Star Wars: Gli Ultimi Jedi si è infatti da sempre dimostrato un grande appassionato dei mostriciattoli tascabili, tanto che l'anno scorso ha diretto lo spot di Pokémon GO Fest 2020.

"Entusiasta di condividere questa esclusiva foto dal nostro set. Queste sessioni di riprese mattutine possono essere dure, ma una sguardo a quella magica luce dell'alba in Grecia e ne vale la pena", ha scritto Johnson nel post.

Vi ricordiamo che Knives Out 2 approderà direttamente in esclusiva su Netflix, che ha pagato oltre 400 milioni di dollari per accaparrarsi due sequel dell'acclamato whodunnit con protagonista Daniel Craig. Questa volta il cast potrà vantare la presenza di altre star di grande richiamo come Edward Norton, Ethan Hawke e Dave Bautista.