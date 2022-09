Knives Out 2, Rian Johnson: 'Più che un film, sono delle montagne russe'

Abbiamo finalmente il trailer di Knives Out: Glass Onion, pubblicato da poche ore sui canali social di Netflix, che ci lascia intravedere qualcosa nell'attesa che arrivi presto dicembre.

Daniel Craig, unico attore a ritornare per il secondo capitolo della pellicola diretta da Rian Johnson, aveva raccontato di come fosse stato difficile rimettersi nei panni e nell'accento del suo Benoit Blanc e di come l'aiuto di un accent coach si fosse rivelato salvifico.

A parlare del film questa volta è stato direttamente il regista, noto anche per il suo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha raccontato di come sia riuscito a rendere il suo ultimo prodotto più...elettrizzante: "La frase che continuavo a ripetere parlando del primo film è: sono le montagne russe e non un cruciverba. È un errore comune nello scrivere gialli, pensare che si stia facendo un cruciverba e che il divertimento sia che il pubblico analizzi tutto questo e lo capisca. So che quando leggo o guardo un mistero, abbandono sempre l'idea di capirlo a circa un terzo della storia".

Non ci resta che attendere il 23 dicembre per poter salire sulle montagne russe con Daniel Craig e tutto il cast che vanta nomi altrettanto importanti. Ad affiancare l'ex James Bond sullo schermo troveremo anche Edward Norton, Jessica Henwick, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Kate Hudson, Madelyn Cline e Janelle Monáe.