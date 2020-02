Knives Out 2: Rian Johnson si gode i bizzarri titoli suggeriti dai fan

Dopo aver confermato alcuni dettagli del sequel di Knives Out, Rian Johnson si è preso una piccola pausa dalla scrittura per leggere tutti i bizzarri titoli suggeriti dai fan per il nuovo capitolo.

Quando l'account ufficiale del film ha chiesto agli utenti di Twitter di consigliare un titolo per Knives Out 2, infatti, il post è stato invaso dalle risposte più fantasiose: tra chi vorrebbe come seguito "Knives Out (and the fantabolous emancipazione of one Rian Johnson)" a chi preferirebbe una denominazione in stile Fast and Furious ("2 Knives 2 Out"). Qualcuno ne ha anche approfittato per suggerire alcuni nuovi membri del cast come Adam Driver, Domhnall Gleeson e Kelly Marie Tran, con i quali Johnson ha già collaborato ne Gli Ultimi Jedi.

"Sto leggendo questa roba da tutto il giorno e non ho ancora scritto nulla" ha commentato il regista, che a quanto pare ha apprezzato questo particolare "aiuto" da parte dei fan. Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

A conferma di quanto riportato nelle scorse settimane, Johnson è già al lavoro sulla sceneggiatura di Knives Out 2 in modo da poter iniziare le riprese al più presto, idealmente già nel 2020. In attesa di ulteriori novità, il regista resta dunque in corsa per dirigere il prossimo film di Star Wars previsto per il 2022.

Uscito nelle sale italiane lo scorso dicembre, Knives Out si è affermato come uno dei maggiori successi dell'anno per quanto riguarda la Lionsgate: con un incasso domestico di quasi 160 milioni di dollari, il film a superato quota 300 milioni raccolti in tutto il mondo. Per saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione di Knives Out.