Knives Out 2, Rian Johnson sul cameo di Angela Lansbury: 'E' stata dolcissima'

Alla fine di novembre Glass Onion - Knives Out arriverà nelle sale cinematografiche per una settimana soltanto (anche in Italia) per poi essere diffuso su Netflix il mese successivo. In piena promozione, quindi, il regista Rian Johnson ha raccontato di come sia riuscito a ottenere la presenza di Angela Lansbury e Stephen Sondheim per un cameo.

La notizia del cameo di Angela Lansbury in Knives Out 2 è stata resa nota subito dopo la scomparsa dell'attrice, quindi come per Sondheim il cameo sarà di fatto postumo.

La sequenza con cui si apre Glass Onion vede l'investigatore di Daniel Craig impegnato in una call su Zoom con una serie di volti familiari, tra cui Natasha Lyonne, Kareem Abdul-Jabbar e due icone che abbiamo purtroppo perso nell'ultimo anno: il compositore Stephen Sondheim e l'amata star del palcoscenico e dello schermo Angela Lansbury, meglio conosciuta come Jessica Fletcher in La signora in giallo. Tutti nella parte di loro stessi, quindi.

Johnson ha rivelato a WGTC che il fatto che tale sequenze sia stata realizzata con Zoom gli ha dato la possibilità di poter chiedere più camei da sogno. A detta di Johnson, Lansbury si sarebbe dimostrata "dolcissima" come ci si sarebbe aspettati, anche se non aveva compreso appieno la trama.

"Beh, quando abbiamo inserito la sequenza su Zoom, ci siamo chiesti chi potesse apparire e tra questi e c'erano la Lansbury e Sondheim e il fatto è che siamo riusciti a farli partecipare entrambi al film, poi lei è stata così dolce... Vi sconvolgerà saperlo, ma è stata molto generosa e dolcissima e ci ha detto: 'Non so nemmeno di cosa diavolo si tratti, ma se me ne parlate, sono sicura che sarà fantastico'. E anche Stephen Sondheim, voglio dire, per me è incredibile che, anche se è solo un piccolo momento divertente, abbiamo due persone il cui lavoro ha avuto un impatto così grande su questo genere, il fatto che li abbiamo nel film, ma anche per me personalmente, è stato speciale. E anche passare 10 minuti con ciascuno di loro solo per dirgli che il loro lavoro ha significato tanto per me, è stato davvero, davvero speciale".

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Glass Onion.