Knives Out 2 recluta un'altra star Marvel: Jessica Henwick si aggiunge al cast del film

Nuova settimana, nuovo annuncio di casting per Knives Out 2, il sequel del whodunnit scritto e diretto da Rian Johnson. Questa volta a rispondere presente all'appello è un'altra ex-alunna Marvel, Jessica Henwick.

La star di Iron Fist Jessica Henwick, che abbiamo visto anche in Game of Thrones e che presto rivedremo anche in Matrix 4 con Keanu Reeves e in The Gray Man con Chris Evans e Ryan Gosling, è la quarta attrice dal background Marvel ad unirsi al film con protagonista Daniel Craig.

Abbiamo infatti già dato il benvenuto alla star de I Guardiani della Galassia Dave Bautista, all'interprete di Hulk Edward Norton e all'attrice di WandaVision Kathryn Han, che assieme agli altri artisti annunciati finora vanno a comporre un cast davvero stellare.

Come sempre, nessun dettaglio è stato reso noto sull'identità del personaggio che la Henwick porterà sullo schermo, né ci sono state fornite nuove informazioni sulla trama di Knives Out 2.

Per ora, ciò che sappiamo è che rivedremo in azione il Brillante Detective Benoit Blanc, alle prese con un nuovo mistero pieno di sospetti e tutto da risolvere.

Le riprese di Knives Out 2 inizieranno tra qualche settimana in Grecia, mentre dobbiamo ancora attendere per conoscere una possibile data d'uscita del film.