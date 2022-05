Knives Out 2: Netflix ha pagato il franchise il doppio pur di non produrre con Lionsgate

Saprete già che tra i film in arrivo quest'anno c'è anche l'atteso sequel di Knives Out. Netflix si è aggiudicata il film di Rian Johnson dopo una guerra con altri distributori, tra cui la stessa Lionsgate che aveva distribuito il primo film diventato poi un incredibile successo di pubblico e critica. Perché Lionsgate ha rinunciato al franchise?

Il primo film ottenne un sensazionale successo, totalizzando oltre 300 milioni di dollari al box-office e guadagnandosi anche una nomination ai Premi Oscar per la miglior sceneggiatura originale a Rian Johnson. Essendo detentore dei diritti dell'opera, Johnson ha potuto ottenere un accordo con Netflix per due sequel di Knives Out, ma perché Lionsgate non ha mantenuto a casa propria la realizzazione dei nuovi film?

Intervenuto al SeriesFest di Denver, il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer ha fatto chiarezza sul come Netflix abbia strappato loro la serie rifiutando poi di accettare quando gli era stata offerta la possibilità di collaborare. Secondo quanto riportato da Deadline, Feltheimer ha rivelato che Netflix ha pagato "almeno il doppio di quello che era il limite di Lionsgate" per il secondo e terzo film di Knives Out. Il produttore ha anche fatto notare che quando ha tentato di contattare Netflix e offrire un accordo, "prestando" il primo film della serie al colosso dello streaming in cambio del fatto che i due studios confezionassero tutti e tre i film insieme per "potenzialmente poter guadagnare di più", Netflix ha rifiutato.

Feltheimer ha rivelato di aver detto a Netflix: "Faremo un sacco di soldi; lo distribuiremo, prenderemo una quota di distribuzione e ve lo ridaremo". Si trattava un'idea interessante e conveniente per loro. Ci hanno pensato e hanno detto, 'No.'... Quella era l'idea allora ed è quella che abbiamo adesso. Quindi, ho intenzione di tornare da loro. Stessa idea, Ted [Sarandos, CEO di Netflix]".

Qualche mese fa abbiamo visto un primissimo trailer di Knives Out 2.