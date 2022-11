Knives Out 2: tutti pazzi per Among Us...anche Benoit Blanc!

Habemus Knives Out 2! L'attesissimo film diretto da Rian Johnson è arrivato al cinema, ma per quelli che non faranno in tempo a vederlo sul grande schermo non temete: dal 23 dicembre approderà anche su Netflix! Dopo aver dato una prima occhiata alla pellicola, c'è un dettaglio molto divertente da dover sottolineare.

Mentre Rian Johnson già pensa ad un Knives Out 3, molti ancora devono vedere il secondo Knives Out, sequel di Cena con Delitto e con un cast ricco di pezzi da 90 e star di primo piano.

ATTENZIONE SPOILER!

Il film inizia con i protagonisti che ricevono una scatola di legno a mo di invito per un'isola, dove si terrà una festa con delitto. Anche il detective Benoit Blanc (interpretato da Daniel Craig) ne riceve una, ma prima che questa si presenti alla sua porta, viene visto nella sua vasca da bagno impegnato a giocare ad Among Us sul suo portatile con Kareem-Abdul Jabbar, Natasha Lyonne, Angela Lansbury e Stephen Sondheim. Il film si svolge durante i primi giorni della pandemia COVID-19, quindi Blanc è bloccato in isolamento e non può occuparsi di alcun caso. Per soddisfare la sua voglia di detective, si tiene impegnato con il gioco online in cui i giocatori devono collaborare per identificare chi è l'impostore. Quest'ultimo ha il compito di uccidere tutti gli altri giocatori prima di essere scoperto e di ingannare tutti quelli che lo circondano. Detta così, non sembra moto diverso dall'idea di base di Knives Out!

Il gioco Among Us ha guadagnato un'incredibile popolarità proprio durante i mesi di pandemia da COVID-19 e il conseguente isolamento di quasi tutto il mondo. Proprio come Blanc, molti di noi si sono annoiati e hanno avuto bisogno di qualcosa da poter fare con i propri amici pur non stando nella stessa stanza. Among Us è stato il gioco giusto al momento giusto!

