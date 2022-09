Knives Out 2 Onion Glass, quando esce su Netflix Italia il nuovo film di Ryan Johnson?

Il primo trailer di Glass Onion Knives Out ha promesso ai fan del Benoit Blanc di Daniel Craig una nuova indagine all'altezza di quella del film originale, ma questa volta ci sarà una grande differenza 'fuori dallo schermo': la piattaforma Netflix.

Dopo il successo di Knives Out - Cena con delitto, infatti, lo streamer ha proposto al regista e sceneggiatore Rian Johnson e al protagonista Daniel Craig la fatidica 'offerta che non si può rifiutare', e ha acquistato i diritti di Knives Out 2 e 3 per 400 milioni di dollari: di conseguenza Glass Onion sarà distribuito in esclusiva da Netflix, che molto presto inizierà anche a lavorare al terzo episodio della saga.

Il film, che oltre al ritorno di Daniel Craig vanterà proprio come il primo episodio un altro cast di all-star, che include il candidato agli Oscar Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Ethan Hawke e Dave Bautista, e uscirà su Netflix Italia a partire dal 23 dicembre, quando sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla piattaforma. Per Knives Out Glass Onion però lo streamer ha previsto un'uscita anticipata in alcune sale selezionate anche in Italia, sebbene al momento non siano stati diffusi ulteriori dettagli in proposito.

Per altri contenuti guardate la nuova foto di Daniel Craig in Glass Onion, e restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.