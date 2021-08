Knives Out 2, novità sul film di Netflix da record: parla Madelyn Cline

Il mega-contratto per i sequel di Knives Out non ha solo reso Daniel Craig l'attore più pagato del 2021, ma ha anche scatenato un hype esorbitante nei fan del primo, acclamato capitolo della saga di Rian Johnson.

Ora Madelyn Cline, star del prossimo Knives Out 2, ha parlato del progetto durante una recente apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon: la giovane attrice ha discusso dell'opportunità di lavorare insieme ad una collezione di alcuni dei più grandi nomi di Hollywood, e ha descritto il film come esperienza come terrificante e incredibile. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono in Europa e sto girando il sequel di Knives Out, e ne sono molto, molto entusiasta. Sarò completamente onesta, è l'esperienza più strabiliante e terrificante di sempre. Ci sono dei momenti nella vita in cui ti guardi intorno, e pensi: 'Come diavolo sono arrivata qui?'. Mi sento molto fortunata, ma cammino sul set ogni giorno e mi sembra di avere una crisi esistenziale in miniatura, perché lavoro con persone che ho ammirato per tutta la mia vita. E ora sono al loro fianco, e sono persone fenomenali, ma ecco, è un po' terrificante. Ma allo stesso tempo è anche incredibile. È super-incredibile; è l'esperienza di una vita."

Ricordiamo che, alzando la posta in gioco rispetto al cast del primo episodio, Knives Out 2 vedrà la partecipazione di Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Ethan Hawke, Jessica Henwick e Jada Pinkett Smith, solo per citarne alcuni. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma è atteso su Netflix nel corso del 2022.