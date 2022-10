Knives Out 2: prima di Netflix, prevista l'uscita nei cinema statunitensi

Abbiamo già dato un'occhiata alla prima scena in anteprima di Glass Onion con Daniel Craig, pubblicata poche settimane fa da Netflix. Ora una nuova notizia chiarisce quando e dove sarà possibile vedere il film, diretto da Rian Johnson, prima dello streaming globale.

Manca veramente poco per l'uscita dell'attesissimo Knives Out 2: Glass Onion, che con il trailer ufficiale ci ha già dato l'opportunità di dare un primo sguardo al Benoit Blanc di Daniel Craig, alle prese con una festa macchiata del sangue di una morte misteriosa avvenuta su un'isola greca.

Un dettaglio che, però, rende il film diverso dai tanti prodotti e rilasciati da Netflix riguarda l'uscita alla fine di novembre nelle sale statunitensi, che avverrà prima dell'approdo sulla piattaforma streaming del 23 dicembre. La pellicola sarà proiettata in anteprima per una settimana nelle sale, grazie ad un accordo stipulato da Netflix con AMC, Regal, Cinemark ed altre catene di distribuzione sparse su tutto il territorio statunitense.

Lo stesso regista Johnson ha comunicato la notizie tramite social: "È la prima volta che un film di Netflix viene proiettato in tutte queste catene cinematografiche, il che è una cosa molto importante", continuando in un secondo tweet. "È solo per una settimana e i biglietti sono in vendita… LUNEDI'!".



Alle sue parole sono seguite quelle di Scott Stuber, capo di Netflix, che ha dichiarato in un comunicato: "Visto l'entusiasmo che ha accompagnato l'anteprima al Toronto International Film Festival, speriamo che i fan apprezzino questo evento speciale in sala per celebrare il debutto globale del film su Netflix a dicembre".