Knives Out 2, Netflix smentisce: non c'è ancora una data di uscita

Come ricorderete, alla sua uscita Knives Out ebbe un grande successo nel 2019. La cosa portò Johnson e Ram Bergman ad acquisire i diritti per portare sul nostro schermo un capitolo 2, in questo caso attraverso Netflix. Sono tante le informazioni arrivate da quel momento. Tra queste anche un'ipotetica data di uscita, ora smentita dallo streamer.

Dopo diversi problemi produttivi, le riprese del sequel sono iniziate nel Giugno 2021, per poi concludersi qualche settimana dopo. Da qui sono nate diverse speculazioni circa la data di arrivo nelle nostre sale del prodotto. In un primo momento era stato infatti indicato che Knives Out 2 sarebbe uscito a Novembre o Dicembre 2022, anche se successivamente il designer del logo del film (il cui nickname su Instagram è @the.made.shop) ha detto che il film sarebbe uscito questo Giorno del Ringraziamento.

Ma nulla di tutto ciò è vero. Infatti ComicBook.com ha adesso riportato che Glass Onion: A Knives Out Mystery non ha ancora una data di uscita ufficiale. La conferma è arrivata anche dallo stesso Netflix, che ha screditato il post del designer del logo indicandolo come impreciso. Nessun altro dettaglio è stato rilasciato e nemmeno Netflix ha confermato se il film è ancora sulla buona strada per l'uscita nel 2022.

Non ci resta dunque che attendere ancora un po' per poter ottenere maggiori informazioni sul progetto. Intanto però scopriamo alcuni dettagli sulla trama di Knives Out 2!