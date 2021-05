Knives Out 2, Leslie Odom Jr. è la più recente aggiunta al cast del film di Rian Johnson

Nuova settimana, nuova aggiunta al cast di Knives Out 2, l'atteso sequel del whudunnit di Rian Johnson Cena con Delitto - Knives Out. Questa volta è Leslie Odom Jr. a rispondere "presente"all'appello.

Eccolo qui il nuovo membro dello stellare cast che andrà a comporre il secondo capitolo del franchise di Knives Out.

La star di Hamilton e One Night in Miami Leslie Odom Jr., che agli ultimi Academy Award è riuscito a portare a casa due nomination, una come Miglior Attore Non Protagonista e l'altra per la Miglior Canzone Originale "Speak Now", si aggiunge alla pellicola con protagonista Daniel Craig.

Il suo è il quinto annuncio in due settimane, preceduto dal casting dell'attore de I Guardiani della Galassia Dave Bautista, il protagonista di Motherless Brooklyn Edward Norton, l'attrice de Il Diritto di Contare Janelle Monáe e la Kathryn Han di WandaVision.

Come nei precedenti casi, tuttavia, non vi è alcuna informazione sul ruolo che ricoprirà Odom nel film, di cui al momento sappiamo semplicemente che vedrà il brillante Detective Benoit Blanc al lavoro su un nuovo caso che, neanche a dirlo, avrà parecchie persone tra i suoi sospetti.

Le riprese di Knives Out 2 avranno inizio quest'estate in Grecia.

E voi, che ne pensate finora di questo cast? Fateci sapere nei commenti.