Knives Out 2, leggete la lettera d'amore da Rian Johnson a Agatha Christie sui social

Nello svelare il titolo ufficiale di Knives Out 2, 'Glass Onion: A Knives Out Mystery, lo sceneggiatore e regista Rian Johnson ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una lunga lettera d'amore indirizzata ad Agatha Christie.

La nota scrittrice di gialli, mamma di Miss Marple e creatrice del personaggio di Hercule Poirot e dei celebri romanzi Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, rivisti recentemente sul grande schermo nei brillanti e popolari adattamenti di Kenneth Branagh, è stata la fonte d'ispirazione principale per il primo Knives Out, con Johnson che ha dichiaratamente 'raccolto la sua eredità' nel tentativo di creare una storia tanto 'alla Agatha Christie' quanto profondamente personale e moderna. Chiaramente con i prossimi film della saga l'autore andrà nella stessa direzione, e infatti come potete vedere nel post in calce all'articolo ha scritto su Instagram:

"Una cosa che amo di Agatha Christie è il modo in cui nel corso della sua carriera non ha mai fatto la stessa cosa. Penso che a livello generale si sia diffusa un'errata percezione dei suoi libri, dato che molti sono convinti che utilizzino la stessa formula più e più volte. I fan sanno che non è così, anzi: per lei non si trattava solo di cambiare le ambientazioni e i metodi degli omicidii, ma con ogni opera estendeva il concept del genere giallo. Sotto l'etichetta del whodunnit è stata in grado di scrivere thriller di spionaggio, horror proto-slasher, cacce ai serial killer, romanzi gotici, studi psicologici sui personaggi, diari di viaggio. Quando ho iniziato a pensare a Knives Out 2, questo è l'approccio che mi ha spinto a creare altri misteri con Daniel nei panni di Benoit Blanc: emulare l'opera della Christie e fare in modo che ogni film fosse come un libro completamente nuovo, con il suo proprio tono, la sua ambizione, la sua ragione d'essere... e (ta dah) il suo titolo. Il prossimo caso di Benoit Blanc, il seguito di Knives Out, si chiama GLASS ONION. Non vedo l'ora di poter condividere con voi nuove informazioni al più presto."



Per altre letture, scoprite i primissimi dettagli sulla trama di Glass Onion A Knives Out Mystery. Il film non ha ancora una data d'uscita, ma arriverà entro la fine del 2022.