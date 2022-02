Knives Out 2, Kathryn Hahn:'Mi sembrava di tornare nella mia vecchia classe a Yale'

Dopo le critiche ricevute per Gli ultimi Jedi, Rian Johnson è tornato in auge grazie al successo di Cena con delitto - Knives Out e ora è impegnato nella realizzazione del sequel, Knives Out 2. Tra le new entry del franchise ci sarà anche Kathryn Hahn, che in una recente intervista rilasciata a EW ha parlato della sua esperienza.

"Mi ha riportato alle mie radici perché sembrava davvero un vecchio gruppo di scuola. Sembrava davvero molto simile alla mia classe a Yale. Provavo lo stesso tipo di affettuosi sentimenti di amore e tenerezza verso tutti" ha dichiarato Hahn.



Knives Out 2 dovrebbe arrivare su Netflix entro fine anno anche se sono già in corso le riflessioni sul secondo sequel. Molto dipenderà anche dal risultato che otterrà questo seguito, costato ben 450 milioni di dollari.

Nel frattempo la carriera di Kathryn Hahn è in grande ascesa, grazie anche alla partecipazione a Wandavision, la prima serie tv del Marvel Cinematic Universe.



Il suo personaggio di Agatha tornerà in uno spin-off, intitolato House of Darkness. Knives Out 2 invece avrà un ricco cast, come il primo film, composto da Ethan Hawke, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Leslie Odom Jr. e Kate Hudson.



Sul nostro sito trovate la recensione di Cena con delitto, il primo film con protagonista Daniel Craig, da poco orfano del suo più importante personaggio, James Bond, dopo l'uscita di No Time To Die.