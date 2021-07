Knives Out 2, Kathryn Hahn: 'Ecco cosa mi ha convinto a partecipare'

È un momento davvero magico quello che Kathryn Hahn si trova a vivere da qualche mese a questa parte: tra la prova offerta in WandaVision (con relativa nomination agli Emmy) e la partecipazione a un film attesissimo come Knives Out 2, la carriera dell'attrice di Agatha Harkness sembra ormai pronta a spiccare il volo.

Hahn, che sul set di Knives Out 2 verrà raggiunta da un'altra star Marvel, ha dunque voluto spiegare i motivi che l'hanno spinta ad accettare con enorme entusiasmo l'offerta di Rian Johnson di prender parte al secondo capitolo della serie.

"Ero davvero entusiasta della regia di Rian, del fatto che abbia la reputazione di essere una delle migliori persone al mondo, e poi del cast. Sembrava che ogni personaggio fosse stato pensato in maniera così dettagliata, poi c'era questo continuo passarsi la palla davvero divertente. Essere su quel set dev'essere stato divertentissimo, perché nessuno tendeva a tenere la palla per sé, ognuno la passava all'altro con grande generosità. E per questo film sembra valere lo stesso discorso" sono state le parole dell'attrice.

Vi convince la scelta di Kathryn Hahn per il cast di un film così atteso? L'avete apprezzata in WandaVision? Fatecelo sapere nei commenti! Rian Johnson, intanto, ha voluto trollare i fan con una finta foto dal set di Knives Out 2.