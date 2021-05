Knives Out 2, Kate Hudson entra nel cast del sequel con Daniel Craig

Continuano gli annunci di casting per il sequel del whodunnit di Rian Johnson Cena con Delitto: Knives Out. Nel nuovo capitolo del franchise vedremo infatti anche Kate Hudson.

Dopo l'ingresso nel cast dell'attore di Guardiani della Galassia Dave Bautista, l'ex-interprete di Hulk Edward Norton, l'attrice de Il Diritto di Contare Janelle Monáe, l'attrice di WandaVision Kathryn Han e uno dei protagonisti di One Night in Miami Leslie Odom Jr., oggi è la volta di dare il benvenuto nella famiglia di Knives Out 2 a Kate Hudson.

L'attrice di Quasi Famosi e Come Farsi Lasciare in 10 giorni si aggiunge al film di Rian Johnson in un ruolo misterioso, come d'altronde richiede il genere il della pellicola (finora di nessuno degli attori coinvolti è stato rivelato il ruolo).

Nel nuovo appuntamento con il brillante Detective Benoit Blanc, interpretato ancora una volta da Daniel Craig, ci troveremo di fronte a un altro appassionante mistero, che vedrà coinvolti anche in questo caso una larga schiera di sospetti. Questo è tutto ciò che sappiamo al momento, ma presto potrebbero arrivare ulteriori dettagli (o indizi?) in merito.

Knives Out 2, scritto, diretto e prodotto da Johnson, e recentemente acquisito da Netflix per mezzo di un clamoroso accordo con Lionsgate, approderà quest'estate in Grecia, dove avranno inizio le riprese.