Knives Out 2, Janelle Monáe è la nuova aggiunta al cast del film diretto da Rian Johnson

Un annuncio di casting al giorno toglie il medico di torno, potremmo dire in questo caso. E dopo l'aggiunta di Edward Norton e di Dave Bautista al cast di Knives Out 2, adesso è il turno di Janelle Monáe.

Non sappiamo se a questo punto dobbiamo aspettarci un annuncio al giorno per il resto della settimana, ma vista la direzione che sta prendendo Knives Out 2, e lo stellare cast che poteva vantare già Cena con Delitto - Knives Out, il primo film con protagonista il detective interpretato da Daniel Craig, è del tutto probabile che sia così.

Poche ore fa è stato infatti comunicato che l'attrice di Moonlight e Il Diritto di Contare Janelle Monáe è la nuova new entry nel franchise ideato da Rian Johnson e recentemente acquistato da Netflix. Come accaduto già con Norton e Bautista, anche questa volta, purtroppo, non sono stati forniti dettagli sul personaggio che l'attrice porterà sullo schermo, ma non sono basse le probabilità che tutti e tre gli interpreti possano far parte dei numerosi sospetti che anche in questo caso il brillante Benoit Blanc di Craig si troverà a dover interrogare per venire a capo del mistero di turno.

Le riprese di Knives Out 2 avranno inizio quest'estate in Grecia, mentre non è ancora disponibile alcuna informazione su una possibile una finestra di lancio del film.