Knives Out 2 - Glass Onion: trailer finale per il sequel Netflix con Daniel Craig

Netflix ha diffuso in streaming il trailer finale di Glass Onion - Knives Out, sequel del film del 2019 che vede nuovamente Daniel Craig nei panni del protagonista, il detective Benoit Blanc. Ancora una volta alla regia e alla sceneggiatura c'è Rian Johnson, con la pellicola che sarà nelle sale italiane per una sola settimana alla fine di novembre.

Il film, prodotto e distribuito in esclusiva da Netflix, che si è assicurato i diritti sulla saga del detective Benoit Blanc per la bellezza di 400 milioni di dollari dopo il successo internazionale ottenuto dal primo capitolo, arriverà al cinema in Italia dal 23 al 29 novembre, per una speciale programmazione di una settimana distribuito da Lucky Red: al termine di questi sette giorni di cartellone, il film 'andrà in blackout' per poi tornare circa un mese dopo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, dove sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati a partire dal prossimo 23 dicembre.

In Glass Onion - Knives Out, ambientato dopo gli eventi del primo capitolo, il magnate della tecnologia Miles Bron invita alcuni dei suoi più cari amici in vacanza sulla sua isola privata in Grecia, ma presto si capisce che il paradiso non è proprio perfetto: e quando ci scappa il morto, suo malgrado Benoit Blanc deve tornare ad indagare. Nel cast, oltre al ritorno di Daniel Craig, un gruppo di protagonisti tutti nuovi, che include il candidato all'Oscar Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, oltre al cameo già annunciato di Angela Lansbury, la compianta Signora in Giallo recentemente scomparsa.

Nel corso di una recente intervista, Rian Johnson ha confermato che il Benoit Blanc di Daniel Craig è gay: "Sì, ovviamente lo è", ha risposto Johnson. Riferendosi poi all'attore che interpreta l'amante di Blanc, Johnson ha dichiarato: "Non c'è nessuno al mondo che possa immaginare di dare più gioia a Benoit Blanc".