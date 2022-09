Knives Out 2 Glass Onion: Benoit Blanc arriva su Netflix nel primo trailer ufficiale!

A qualche settimana dalla prima foto di Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc, come promesso dai canali social di Netflix la piattaforma di streaming on demand ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Glass Onion - Knives Out 2.

Glass Onion arriverà su Netflix a dicembre dopo un passaggio in alcune sale selezionate a novembre: il sequel sarà incentrato su una festa organizzata da un ricco magnate della tecnologia di nome Miles Bron (Edward Norton) su un'isola greca, una festa che viene macchiata di sangue quando all'improvviso si verifica una morte misteriosa. Per scoprire la verità, il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) si presenta sulla scena per dare sfoggio delle sue magie.

Nel cast, oltre a Daniel Craig e il già citato Edward Norton, spazio anche alle new entry Dave Bautista, Janelle Monáe di Hidden Figures, Kathryn Hahn di WandaVision, Leslie Odom Jr. di Hamilton, Jessica Henwick di The Gray Man, Madelyn Cline di Outer Banks, Kate Hudson di Almost Famous ed Ethan Hawke di Moon Knight. Il regista e sceneggiatore Rian Johnson torna nel doppio ruolo dietro la macchina da presa, e col film co-prodotto insieme a Ram Bergman per la T-Street Productions.

Glass Onion: A Knives Out Mystery arriverà su Netflix dal 23 dicembre. Per altri approfondimenti, scoprite qual è il significato del titolo Glass Onion.