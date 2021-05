Knives Out 2, anche Edward Norton nel cast del sequel diretto da Rian Johnson

A nemmeno 24 ore di distanza dall'annuncio di Dave Bautista nel cast di Knives Out 2, ecco che al film diretto da Rian Johnson si aggiunge un altro grande nome di Hollywood: Edward Norton.

Proprio poche ore fa parlavamo di cast stellare come prerogativa del franchise ideato da Rian Johnson e con protagonista Daniel Craig, vista la presenza di attori di grosso calibro nel primo capitolo (Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Ana de Armas solo per nominarne alcuni) e l'aggiunta dell'attore di Army of the Dead e Guardiani della Galassia Dave Bautista al secondo attualmente in fase di sviluppo, ma non ci aspettavamo certo di avere una nuova conferma a così breve distanza.

E invece, Deadline segnala ora l'entrata nel cast di Edward Norton (Fight Club, Schegge di Follia), anche lui in un ruolo non specificato proprio come Bautista.

Del secondo appuntamento con il detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig, d'altronde, sappiamo ancora molto poco, anzi, praticamente nulla se non che avremo di nuovo l'imbarazzo della scelta quando si tratterà di dover scegliere il responsabile delle azioni che saranno al centro del mistero che ci intratterrà questa volta, e che le riprese avranno inizio questa estate in Grecia.

Ma noi non ci scoraggiamo: presto arriveranno nuovi indizi che ci porteranno a scoprire qualcosa in più sul sequel di Knives Out, ne siamo certi. O se non altro, nuovi annunci di casting.