Knives Out 2, Dave Bautista si unisce al cast del sequel con Daniel Craig

Dave Bautista è la prima aggiunta al cast di Knives Out 2, il primo sequel nel franchise cinematografico diretto da Rian Johnson ora prodotto da Netflix.

Uno degli elementi che hanno reso un grande successo Knives Out - Cena con Delitto, il whodunnit diretto da Rian Johnson con protagonista Daniel Craig, è stato sicuramente il cast stellare di cui poteva farsi vanto.

Va da sé, quindi, che il sequel non possa essere da meno sotto questo aspetto.

Sarà forse per questo che il primo nuovo arrivo nel cast di Knives Out 2 è l'ex-campione di wrestling e star de I Guardiani della Galassia Dave Bautista, che potrebbe dire addio al Marvel Cinematic Universe una volta completate le riprese del terzo capitolo della saga diretta da James Gunn.

Al momento si sa ancora molto sull'argomento del prossimo appuntamento con il mistero targato Johnson, e ovviamente ancor meno sul ruolo che Bautista potrebbe interpretare nella pellicola.

Le uniche informazioni note in merito sono infatti il ritorno di Craig nei panni del brillante detective Benoit Blanc e che ci troveremo di nuovo di fronte a un ensemble piuttosto numeroso, che non faciliterà certamente le indagini dell'investigatore.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, le riprese del secondo film nel franchise di Knives Out dovrebbero avere inizio quest'estate in Grecia.