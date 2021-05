Knives Out 2, Dave Bautista: 'Sono terrorizzato ma è una convalida della mia carriera'

Intervistato da SlashFilm durante la promozione dell'attesissimo Army of the Dead di Zack Snyder, Dave Bautista ha avuto modo di soffermarsi sul suo ingresso in Knives Out 2 di Rian Johnson, parlando un po' della sua crescita professionale e di come questa nuova esperienza lo stia un po' "terrorizzando".

Dice infatti l'attore:



"Ammetto che è terrificante. Sono un po' nervoso per questo. Anzi, davvero nervoso. È uno di quei titoli attorno ai quali c'è molta pressione, perché la gente si aspetta molto da te. Voglio riuscire a rispettare queste aspettative. Sono orgoglioso di farlo. Sono un giocatore. Voglio lanciare il passaggio definitivo per il touchdown".



E poi continua:



"So che la sceneggiatura è brillante e anche il regista lo è. I nomi saranno sempre più grandi e migliori e ci sarà sempre una parte di me che non riuscirà a togliersi dalla testa che sono ancora nuovo e ho tanto da imparare e voglio essere in grado di reggere questa pressione. Quindi c'è sì, un fatto di intimidazione, tra tutti questi attori e registi affermati, ma alla fine è proprio così che ho sempre visto la mia carriera, le persone con cui lavorare. So che essere annunciato come parte di questo cast è una dichiarazione enorme".



Dopo l'ingresso nel cast della star de I Guardiani della Galassia Dave Bautista, del protagonista de L'Incredibile Hulk e Motherless Brooklyn Edward Norton e dell'attrice di Moonlight e Il Diritto di Contare Janelle Monáe, l'ultimo acquisto nel cast è stato quello dell'interprete della misteriosa vicina ficcanaso di Wanda, Agnes, in WandaVision, Kathryn Hann.

Ancora adesso, tuttavia, non possiamo riferirvi alcun dettaglio sul personaggio a cui presterà il volto l'attrice, dato che su trama e personaggi del film non è stato rivelato ancora nulla, come d'altronde ci si potrebbe aspettare da una detective story come questa.

Per ora, ciò che è certo è che rivedremo il brillante Benoit Blanc alle prese con un nuovo caso e una nuova schiera di sospetti, e che le riprese del film partiranno quest'estate in Grecia.