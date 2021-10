Knives Out 2, per Daniel Craig il sequel 'sarà molto diverso dall'originale'

Mentre è ancora impegnato nella campagna promozionale di No Time To Die, la sua ultima volta come Agente 007 James Bond, Daniel Craig ha trovato un attimo per aggiornare i fan circa la produzione del sequel di Knives Out, che lo vedrà tornare prossimamente nei panni del detective privato Benoit Blanc sempre per la regia di Rian Johnson.

Dopo lo strepitoso successo del primo capitolo, capace di incassare più di 300 milioni di dollari in tutto il mondo, Netflix ha preso i diritti per i sequel di Knives Out e Daniel Craig ha potuto fornire qualche indicazione del film che ci troveremo davanti una volta entrati nelle sale a gustarlo. Le riprese di Knives Out 2 sono terminate da poco e quindi non dovrebbe mancare poi così tanto per poter avere un primo trailer ufficiale della pellicola che vedrà il ritorno di Craig nei panni del detective privato Benoit Blanc.

Proprio nel corso di una sua chiacchierata con il magazine Empire, Craig ha potuto aggiornare sul film, il primo dei due sequel acquistati da Netflix per 450 milioni di dollari: "Sono molto fortunato ad avere Rian Johnson nella mia vita. E' un grande scrittore. Quando quella sceneggiatura è arrivata ero tipo: 'Mi prendi in giro?', non riuscivo a credere volesse me per quella parte. Gli dicevo che era recitata in un accento del sud e lui non vedeva il problema. Abbiamo appena finito il secondo, letteralmente una settimana fa. Hanno appena finito in Serbia. Dovrei direi che è migliore? Vedremo. Non voglio tentare il destino. E' diverso, ed è già una cosa straordinaria. E' ancora un mistero di Benoit Blanc, ma è molto diverso. Sono molto entusiasta del film".

Nel 2019 il primo Knives Out aveva avuto un grandissimo successo, facendo appassionare tutti ai misteri di Benoit Blanc. E' stato proprio questo a convincere Netflix a investire su un sequel, che in verità non era previsto, e non ha mancato di rendere la vita difficile a Johnson.