Knives Out 2, Daniel Craig aggiorna sul film: 'Ecco a che punto siamo'

Knives Out 2 potrebbe arrivare molto presto. Ad aggiornarci sul sequel di Cena con Delitto - Knives Out, il film di successo del diretto da Rian Johnson, è la star della pellicola, Daniel Craig, che ci svela a che punto è la sua lavorazione.

Le avventure del geniale Detective Benoit Blanc stanno per tornare, questa volta grazie alla piattaforma di streaming Netflix che ne ha acquisito i diritti di produzione e distribuzione, pur lasciando anche l'opzione grande schermo per chi preferirà vederlo al cinema (e per permettere eventuali candidature del film agli Oscar).

Recentemente si è ipotizzato infatti che Knives Out 2 potesse arrivare per fine 2022, più precisamente nell'ultimo trimestre dell'anno, e le parole di Craig sembrano in un qualche modo confermare i rumor.

"Abbiamo girato il secondo quest'estate, in Grecia, e poi abbiamo filmato tutto ciò che c'era da fare in studio in Serbia. È terminato, e Rian Johnson lo sta montando" ha rivelato l'interprete di Benoit Blanc durante un segmento di Variety.

"Credo che uscirà quest'anno in autunno" conclude poi.

Nel secondo whodunnit scritto e diretto da Rian Johnson vedremo nuovamente un cast stellare, con attori del calibro di Ethan Hawk, Edward Norton, Kate Hudson, Kathryn Han, Dave Bautista Leslie Odom Jr. e tanti altri.

Ora non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte della produzione.