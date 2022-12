Knives Out 2, Craig sul suo Benoit Blanc: ''Non voglio sapere cosa faceva a 12 anni''

Benoit Blanc è davvero il miglior detective del cinema? Ai posteri l'ardua sentenza, ma quello che sappiamo è che l'attore che lo interpreta di lui non vuole sapere molto. Daniel Craig ama il mistero, che riguardi Blanc o un caso da risolvere poco importa, l'importante è non svelare troppo!

17 anni nei panni di James Bond hanno dato a Daniel Craig una certa aria di mistero e fascino che l'attore continua a portarsi dietro nei suoi vari progetti. Uno tra i tanti è il recente Knives Out 2, diretto da Johnson e che ha riscosso un buon successo sia di critica che di pubblico.

L'aspetto che rende vincente il tutto è senz'altro quell'aura di mistero che avvolge tutti i personaggi del film, in primis il protagonista Benoit Blanc. Secondo Craig, così come accadeva con Hercule Poirot, figure del genere non hanno bisogno di altro se non apparire, risolvere il caso e riandarsene senza tante manfrine: ''Benoit non è al centro dell'attenzione, il cast lo è. Il compito di Benoit è quello di tenerli a bada e lui deve essere un enigma. Non voglio sapere cosa faceva a 12 anni. Sono felice che le persone si inventino la sua vita, sono a posto''.

Craig, dopotutto, non ha tutti i torti. Troppo spesso il focus di un film si è spostato dalla trama e dall'interpretazione corale ad un solo personaggio, reso ossessivamente il fulcro di tutto. Quando si tratta di storie dai mille intrecci e dal mistero di fondo, conoscere poco o nulla dei protagonisti non può che rappresentare una scelta vincente. Tenendo da parte ogni ragionamento sui vari personaggi, vi informiamo che è in arrivo anche un gioco ispirato a Glass Onion!