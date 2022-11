Knives Out 2, il compositore Nathan Johnson racconta: ''L'orchestra è impazzita''

Manca davvero poco all'uscita di Knives Out 2 su Netflix. Dopo il rilascio del trailer ufficiale di Glass Onion all'inizio di questo mese, il compositore Nathan Johnson ha raccontato qualcosa in più sul film diretto da suo cugino Rian.

La rivincita di Rian Johnson. Potrebbe essere questo il sottotitolo di Glass Onion, il film che pare rappresentare un nuovo inizio per il regista statunitense, dopo la delusione di Star Wars VIII del 2017. La pellicola, che del primo film ha mantenuto del cast originale solo l'inossidabile Daniel Craig, debutterà (prima di approdare sulla piattaforma streaming di Netflix) anche al cinema dal 23 al 29 novembre.

Del sequel ha parlato l'altro Johnson, Nathan, il compositore che ha curato le musiche di buona parte della filmografia del cugino regista. Proprio in riferimento alla colonna sonora, Nathan Johnson ha rivelato: "Abbiamo riportato il quartetto del primo film e lo abbiamo integrato all'orchestra, che si è data alla pazza gioia", continuando: "Rian era davvero entusiasta di sentire tutti gli strumenti in modo preciso e conciso, piuttosto che una pioggia di suoni".

I due collaborano da quando erano più che adolescenti e trascorrevano le loro giornate tra la passione per il cinema e i sobborghi di Denver: "Ogni volta che ci riunivamo, facevamo un film. Sono ben nascosti in un cassetto e non li vedrete mai!", ha aggiunto divertito il compositore.