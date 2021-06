Knives Out 2, Benoit Blanc ha un nuovo look nelle prime foto dal set con Daniel Craig

Dopo l'annuncio delle riprese sono già arrivate in rete le prime immagini dal set di Knives Out 2, film che riunirà Rian Johnson con Daniel Craig dopo l'eccezionale successo al botteghino del primo capitolo. Questo sequel, insieme a un terzo film già annunciato, sarà prodotto da Netflix e nuovamente scritto da Johnson. Uscita prevista nel 2022.

Dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese di Knives Out 2 solo poche ore fa, arrivano le prime foto dal set che ritraggono Daniel Craig, Kathryn Hahn e Kate Hudson con già indosso i loro costumi di scena, con questi che forniscono decisamente un nuovo look al protagonista della vicenda, ovvero il detective privato Benoit Blanc per la seconda volta interpretato da Craig. Nelle immagini lo vediamo indossare un magiioncino rosa che lascia intravedere al colletto un foulard azzurro. Nelle foto troviamo anche Kathryn Hahn vestita con un completo beige e Kate Hudson dall'aspetto sicuramente più elegante e appariscente.

Il cast stellare di Knives Out 2 include, lo ricordiamo, anche Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Leslie Odom Jr. e Jessica Henwick. Le riprese sono appena iniziate in Grecia come annunciato dallo stesso regista sui social network. Certo non vediamo l'ora di scoprire anche il look del resto dei membri del cast di Knives Out 2.

Il franchise di Knives Out - uscito in Italia con il titolo Cena con delitto - Knives Out - è stato acquistato da Netflix per la cifra considerevole di 400 milioni di dollari con i quali si è appunto assicurati i diritti sulla produzione dei due sequel che arriveranno presto in sala. Quali sono le vostre aspettative riguardo al sequel? Fatecelo sapere nei commenti.

Craig sarà finalmente nelle sale a fine settembre con No Time to Die, probabilmente il suo ultimo film nei panni di 007 James Bond.