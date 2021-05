Knives Out 2, un'altra star del MCU per il film di Rian Johnson: arriva Kathryn Hann

Quarta serata di annunci per Knives Out 2, il sequel del whodunnit diretto da Rian Johnson con protagonista Daniel Craig. Quest'oggi è un'altra attrice del Marvel Cinematic Universe a unirsi alla festa: Kathryn Hann.

Da Westview a... Beh, non lo sappiamo ancora di preciso, ma ovunque sarà ambientato il sequel di Cena con Delitto - Knives Out.

Dopo l'ingresso nel cast della star de I Guardiani della Galassia Dave Bautista, del protagonista de L'Incredibile Hulk e Motherless Brooklyn Edward Norton e dell'attrice di Moonlight e Il Diritto di Contare Janelle Monáe, oggi è la volta dell'interprete della misteriosa vicina ficcanaso di Wanda, Agnes, in WandaVision, Kathryn Hann.

Anche oggi, tuttavia, non possiamo riferirvi alcun dettaglio sul personaggio a cui presterà il volto l'attrice, dato che su trama e personaggi del film non è stato rivelato ancora nulla, come d'altronde ci si potrebbe aspettare da una detective story come questa.

Per ora, ciò che è certo è che rivedremo il brillante Benoit Blanc alle prese con un nuovo caso e una nuova schiera di sospetti, e che le riprese del film partiranno quest'estate in Grecia.

Sarà questo l'ultimo annuncio di casting della settimana? Qualcosa ci dice di no, ma non resta che aspettare e vedere cosa accadrà.