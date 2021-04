Knives Out 2 e 3, clamoroso! Netflix acquista il franchise per 400 milioni di dollari

È Deadline a sganciare la bomba, ed è una di quelle destinate a far parlare. Dopo mesi di contrattazioni, infatti, Netflix è pronta ad assicurarsi per l'incredibile cifra di 400 milioni di dollari il franchise di Knives Out, di cui arriveranno ben due sequel scritti e diretti da Rian Johnson e con protagonista Daniel Craig.

Stando al sito, infatti, l'accordo è praticamente concluso o in fase di finalizzazione per la somma sopra citata (forse anche 450 milioni di dollari), ma stando a un'altra fonte del The Wrap le cifre non sarebbero accurate, anche se non viene spiegato se questo significhi un investimento più o meno cospicuo. La cosa certa è che l'annunciato sequel di Knives Out e un terzo e finora mai anticipato capitolo di quello che è a tutti gli effetti un franchise cinematografico approderanno su Netflix nei prossimi anni.



Al momento sarebbero in corso i casting per Knives Out 2, in cui del cast originale tornerà come già precedentemente riportato soltanto Daniel Craig nel ruolo del Detective Benoit Blanc, alle prese con un nuovo omicidio su cui indagare. I lavori starebbero procedendo spediti e la produzione del secondo film spera di iniziare le riprese in Grecia già a fine giugno, secondo Deadline il 28 del mese, anche se non ci sono ancora location specifiche riportate.



Si tratta di uno degli accordi più importanti e sostanziosi per un servizio di streaming online e fornisce a Netflix un franchising essenziale nella guerra sempre più aperta tra le varie piattaforme, alla continua ricerca di prodotti originali di grande impatto.



Vi lasciamo alla recensione di Cena con delitto - Knives Out.