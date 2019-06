Klaus: primo sguardo al film d'animazione Netflix dal co-creatore di Cattivissimo Me

Netflix ha diffuso in rete la prime immagini ufficiale di Klaus, nuovo film d'animazione sviluppato da Sergio Pablos, co-creatore di Cattivissimo Me, e primo lungometraggio animato del servizio streaming. Il film sarà una reimmaginazione della storia d'origine di Babbo Natale.

Klaus seguirà le vicende di Jesper (il personaggio raffigurato nelle foto in calce alla notizia), un postino scandinavo che può lasciare un suo segno nel mondo quando gli viene chiesto di consegnare la posta in un controverso villaggio nel freddo nord, dove vive un misterioso e barbuto fabbricante di giocattoli di nome Klaus. Il film introdurrà uno stile unico di animazione che unisce le tecniche del disegno a mano con tecnologie all'avanguardia.

Il cast vocale del film includerà Jason Scwartzman nei panni di Jesper e J.K. Simmons in quelli di Klaus. Rashida Jones doppierà un'insegnante di nome Alva mentre Joan Cusack presterà la voce alla sinistra Miss Krum.

Il film è stato interamente prodotto e sviluppato dal SPA Studios di Pablos e dovrebbe debuttare su Netflix intorno al prossimo periodo natalizio. Pablos ha iniziato a pensare all'idea del film tempo fa quasi per gioco: impressionato dal lavoro di Christopher Nolan in Batman Begins, l'animatore ha pensato a rivisitare storiche origin story come quelle di Dracula o Napoleone, per poi virare sulla sua scelta definitiva ovvero Babbo Natale.

Netflix ha mostrato alcune scene del film al Festival di Annecy, evento nel quale sono stati presentati anche i nuovi progetti della DreamWorks Animation: Abominable e Troll Worlds.