Klaus è disponibile da oggi su Netflix, guardate una nuova clip in anteprima

Se avete già letto la nostra recensione in anteprima di Klaus ma non ancora visto il film, il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato su YouTube una nuova clip in anteprima.

Come al solito potete gustarvela all'interno dell'articolo.

Klaus è il primo film d'animazione originale del gigante dello streaming ed esplora le origini della festività natalizia in una storia originale realizzata dallo scrittore e regista Sergio Pablos (Cattivissimo Me): la storia è incentrata su Jesper, un postino in difficoltà che viene assegnato ad una città buia, pericolosa e decisamente infelice ed isolata. Per salvare il suo lavoro (e la sua pelle), dovrà trovare un modo per dare allegria ai suoi nuovi concittadini ossessionati da faide interne.

Il regista ha partorito l'idea sulla quale ha poi creato il film quasi per gioco: impressionato dal lavoro di Christopher Nolan in Batman Begins, l'animatore ha pensato a rivisitare storiche origin story come quelle di Dracula o Napoleone per gioco, per poi virare sulla sua scelta definitiva di Babbo Natale.

Nella scena mostrata dalla clip ci sono molti elementi tipici delle storie di Babbo Natale, ma soprattutto la produzione può mostrare con fierezza la qualità dell'animazione che permette a Klaus di distinguersi dagli altri film d'animazione moderni. Il cast vocale del film, lo ricordiamo, include Jason Schwartzman, JK Simmons, Rashida Jones, Norm MacDonald e Joan Cusack.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Klaus. Il film, lo ricordiamo, in italiano è stato doppiato da Francesco Pannofino e Marco Mengoni.