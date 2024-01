Klara e il sole: Jenna Ortega protagonista del nuovo film di Taika Waititi?

Jenna Ortega, che vedremo presto nel sequel di Beetlejuice, potrebbe presto unirsi ad un altro progetto importante. La star di Mercoledì sarebbe in trattative per recitare nel prossimo film di Taika Waititi, intitolato Klara e il sole, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di successo di Kazuo Ishiguro.

Jenna Ortega è una delle donne del 2023, secondo Harper's Bazaar e non sembra intenzionata a rallentare il percorso della propria carriera. Il film di Waititi sarebbe in fase di sviluppo grazie a 3000 Pictures e Sony, con Dahvi Waller alla sceneggiatura. Klara e il sole racconta la storia di una ragazza robot creata per evitare che gli adolescenti siano troppo soli.



Klara cerca di salvare una famiglia da un profondo dolore emotivo. Kazuo Ishiguro ha dichiarato:"Credo di essere sempre stato attratto da, lungo tutto il percorso della mia carriera, da narratori che sono, in un modo o nell'altro, abbastanza estranei. Ma Klara è stata particolarmente interessante per me perché non porta con sé alcun bagaglio. Non è come se avesse il suo sistema di valori che si scontra con ciò che trova. È come una tabula rasa all'inizio, ed è piuttosto infantile e molto aperta. [...] Volevo che parte di quella freschezza infantile e di quella ingenuità sopravvivessero fino alla fine del testo in lei. Volevo che rimanesse un personaggio molto ottimista. [...]".



Nel frattempo, Taika Waititi sta lavorando ad un film su Star Wars, attualmente in fase di lavorazione. Siete pronti a scoprire questo nuovo progetto del regista di Thor: Ragnarok?