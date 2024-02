Klara e il sole: anche il figlio di Cillian Murphy nel cast del film con Jenna Ortega

Deadline riporta che Aran Murphy, figlio del candidato all'Oscar Cillian Murphy, amatissima star di Oppenheimer di Christopher Nolan, farà parte del cast di Klara e il sole, nuovo film di Taika Waititi.

La notizia arriva come un aggiornamento sulla lavorazione del film tratto dal romanzo omonimo di Kazuo Ishiguro, e che avrà come protagonista la superstar Jenna Ortega: oltre al giovane Murphy al suo fianco esordirà anche la nuova arrivata Mia Tharia, con il cast completato dall'attrice pluricandidata all'Oscar Amy Adams.

Con una sceneggiatura adattata da Dahvi Waller, il film racconterà la storia di Klara (Jenna Ortega), un'amica artificiale progettata per prevenire la solitudine: viene acquistata da una madre (Adams) e da un'adolescente brillante di nome Josie (Tharia) che adora il suo nuovo compagno robot, ma soffre di una misteriosa malattia. Aran Murphy farà il suo debutto cinematografico nei panni di Rick, il migliore amico di Josie e suo vicino di casa.

Per il giovane figlio di Cillian Murphy non si tratta della prima esperienza nel campo della recitazione: dal 2018 al 2019, Aran Murphy ha recitato nella commedia teatrale Hamnet nel ruolo del protagonista. L'opera scritta e diretta da Bush Moukarzel e Ben Kidd ha debuttato a Dublino prima di fare tappa a Londra, New York, Boston, Brisbane e Hong Kong.