Klara e il sole, anche Amy Adams con Jenna Ortega nel film di Taika Waititi!

Il nuovo film di Taika Waititi, Klara e il sole, ha una nuova stella nel cast: dopo la conferma del coinvolgimento di Jenna Ortega, anche Amy Adams sembrerebbe sul punto di unirsi al progetto del regista di Thor: Love and Thunder.

Ma di cosa parla Klara e il sole? Il nuovo progetto di Waititi racconta la fiaba di Klara (Jenna Ortega), un'Amica Artificiale creata con lo scopo di alleviare la solitudine. Acquistata da una madre (Amy Adams) e un'adolescente di nome Josie, che ama la sua nuova compagna robotica ma è afflitta da una misteriosa malattia, Klara intraprenderà una missione per salvare Josie e i suoi cari da un grande dolore. Klara e il sole è l'adattamento cinematografico del bestseller omonimo di Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura e vincitore del Booker Prize per il suo romanzo Quel che resta del giorno: l'autore parteciperà alla produzione in qualità di produttore esecutivo.

I tempi della Marvel sembrano lontani per Taika Waititi: il regista è stato al centro di un'accesa polemica a causa delle sue dichiarazioni sull'aver accettato di dirigere Thor: Ragnarok per soldi. "Non era nei miei piani per la mia carriera di autore, ma ero povero e avevo appena avuto un secondo figlio, e ho pensato: "Sai una cosa, questa sarebbe una grande opportunità per nutrire questi bambini". Il regista ha poi dichiarato di aver imparato ad amare la figura di Thor durante le ricerche per il film, tanto da essere tornato a dirigere Thor: Love and Thunder. Ma questo sembrerebbe ormai un capitolo chiuso nella carriera di Waititi: come sarà il suo percorso post-Marvel? Klara e il sole è il primo passo per scoprirlo.