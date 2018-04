KJ Apa, protagonista di Riverdale, rimpiazza Kian Lawley in The Hate U Give

L'adattamento cinematografico di Fox 2000 del romanzo di Angie Thomas del 2017, The Hate U Give , vedrà K.J. Apa (Riverdale) sostituire Kian Lawley, che è stato licenziato. The Hate U Give è un altro film tratto da un romanzo per giovani adulti, che arriverà sugli schermi nel 2018.

La Twentieth Century Fox ha già rilasciato Love, Simon, e le recensioni sono state entusiastiche da parte sia della critica che degli spettatori occasionali. Inoltre, Netflix ha recentemente fatto un accordo per distribuire To All the Boys I've Love, l'adattamento del romanzo di Jenny Han con Lana Condor si X-Men: Apocalypse.

The Hate U Give ha finito le riprese nel novembre 2017. Tuttavia Kian Lawley ha fatto dei commenti razzisti all'inizio di quest'anno e, sebbene la star di YouTube si sia scusata, Fox l'ha licenziato da The Hate U Give.

La notizia è che quindi, lo studio ha pianificato delle riprese aggiuntive che serviranno a ricostruire le scene di Lawley, e sarà K.J. Apa, star di Rivdale, ad interpretarle. La produzione inizierà domani e Apa già si trova ad Atlanta, in Georgia, sul set per iniziare le riprese. Da notar, che il giovane attore si è tinto i capelli castani, eliminando il rosso, sinonimo del suo personaggio di Riverdale, Archie Andrews. The Hate U Give non ha ancora una data di rilascio ufficiale.