Kiyoshi Kurosawa svela un terzo film nel 2024! Sarà tripletta Berlino, Cannes e Venezia?

Dopo le prime informazioni sul prossimo film di Bong Joon-ho, alle prese col suo primo film d'animazione, restiamo nel campo del cinema asiatico per parlare del nuovo film di Kiyoshi Kurosawa, maestro dell'j-horror e autore dei leggendari Cure e Pulse.

A quanto pare, infatti, il leggendario autore giapponese quest'anno tornerà con ben tre film diversi: eravamo già a conoscenza dell'attesissimo Chime, che promette di creare un nuovo genere per l'horror, e di Serpent's Path, remake del suo film del 1998 che questa volta avrà per protagonisti Damien Bonnard, Mathieu Amalric, Grégoire Colin e Ko Shibasaki, ma in queste ore è stata svelata anche l'esistenza di Cloud, le cui riprese sono terminate da poco.

Prodotto da Nikkatsu Corporation e Tokyo Theatres Company Inc., il progetto è stato diretto e scritto da Kurosawa e vede protagonista Masaki Suda (doppiatore originale de Il ragazzo e l'airone) nei panni di Ryosuke Yoshii, "un giovane enigmatico che cerca di fare soldi rivendendo beni rubati su Internet sotto lo pseudonimo di 'Ratel'.” Il regista ha commentato: "Negli angoli oscuri del Giappone moderno, a volte si verificano incidenti violenti apparentemente senza alcuna ragione. Quando si indagano le cause, diventa evidente che esiste una sorta di sistema attraverso il quale piccoli rancori e frustrazioni vengono accumulati e gonfiati a dismisura da Internet. Mi chiedevo se un fenomeno del genere potesse servire da soggetto per un film d’azione e ho iniziato a sviluppare questo progetto, nel quale il protagonista è un uomo estremamente mediocre che fa soldi a scapito degli altri, senza curarsi di chi danneggerà nel frattempo. Ma un giorno si ritrova trascinato in una battaglia mortale che metterà la sua vita in pericolo”.

Con Chime previsto per la Berlinale, Kurosawa riuscirà a mettere a segno una storica tripletta presentando gli altri due film a Cannes e a Venezia? Certamente noi ci speriamo.