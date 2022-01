Kitbag, il film di Ridley Scott su Napoleone perde Jodie Comer: al suo posto Vanessa Kirby

Niente da fare per Jodie Comer: l'attrice, già protagonista del recente The Last Duel in compagnia di Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver, sarebbe dovuta tornare a collaborare con Ridley Scott in occasione di Kitbag, il film in cui vedremo Joaquin Phoenix vestire i panni di Napoleone. La star di Killing Eve ha però dato forfait poche ore fa.

Mentre già si parla delle scene di battaglia presenti in Kitbag, infatti, Comer ha annunciato di non riuscire a prender parte al nuovo film del regista di Blade Runner e Il Gladiatore a causa di problemi di accavallamento con altri impegni: "Sfortunatamente, a causa di alcuni impegni slittati per via del COVID, non credo che riuscirò a prender parte a Kitbag alla luce di alcuni accavallamenti" è stata la spiegazione fornita dall'attrice durante un podcast.

Scott, comunque, è riuscito a correre immediatamente ai ripari: nel giro di poche ore Vanessa Kirby è infatti stata annunciata nel cast di Kitbag in luogo proprio dell'uscente Jodie Comer; l'attrice di Pieces of a Woman impersonerà dunque l'imperatrice Giuseppina, consorte del Napoleone interpretato dalla star di Joker.

Cosa ve ne pare? Credete che Vanessa Kirby sia una buona scelta per rimpiazzare la sua collega? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando prenderanno il via le riprese di Kitbag.