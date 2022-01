Kitbag, il titolo del film di Ridley Scott su Napoleone Bonaparte è cambiato: i dettagli

Le riprese di Kitbag sono iniziate qualche giorno fa, il nuovo film di Ridley Scott sarà un biopic su Napoleone Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix. Tuttavia, sembra che il film abbia subito un cambio di titolo come riportato da Deadline.

Il film, che un tempo si chiamava Kitbag, ora si chiamerà semplicemente Napoleon e racconterà la storia dell'ascesa di Bonaparte in Francia, mettendo in mostra sia la sua abilità politica che le sue numerose battaglie militari che lo hanno aiutato ad entrare nella storia. Pare che il film si concentrerà anche sulla relazione tra Napoleone e sua moglie, l'imperatrice Giuseppina, il cui matrimonio fu annullato nel 1810 da Napoleone per mancanza di eredi.



Come detto, Joaquin Phoenix (Joker) vestirà i panni di Napoleone Bonaparte e la candidata all'Oscar Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) sarà invece l’imperatrice Josephine. Kirby sostituirà Jodie Comer, che ha dovuto abbandonare il progetto. Scott e Phoenix si riuniranno dopo Il Gladiatore, che fece guadagnare ad entrambi una nomination all'Oscar, Scott come miglior regista e Phoenix come miglior attore non protagonista.

Il film riunirà anche Scott con David Scarpa, che ha scritto la sceneggiatura di Napoleon e in precedenza ha scritto il thriller poliziesco storico del 2017 Tutti i soldi del mondo. Napoleon dovrebbe essere rilasciato su Apple TV+ nel 2023.