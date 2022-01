Kitbag: il film di Ridley Scott su Napoleone avrà 6 enormi scene di battaglia

Il prossimo film di Ridley Scott, intitolato Kitbag, vedrà il premio Oscar Joaquin Phoenix nei panni dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, e in queste ore sono emersi i primi dettagli sulla produzione.

In attesa di poter partire con le riprese di Kitbag, il regista di The Last Duel e House of Gucci si è fermato a parlare con Deadline: durante l'intervista, l'autore ha rivelato che Kitbag avrà non meno di sei enormi scene di battaglia, e che il progetto è nato tanto dal desiderio di raccontare la complessa storia del rapporto tra Bonaporte e sua moglie, quanto quello di lavorare nuovamente con Joaquin Phoenix vent'anni dopo Il gladiatore. Ecco cosa ha detto il regista:

"Al mio incontro con lo studio ho usato queste parole per 'vendergli' il film: 'Voglio fare un film su Napoleone e voglio avere Joaquin Phoenix come protagonista'. Avevo già parlato del progetto con Jodie Comer sul set di The Last Duel e le avevo offerto la parte di Josephine Bonaparte. La storia fondamentalmente gira intorno al senso di bisogno che questi due provavano l'uno per l'altra, senza contare ovviamente la carriera militare di Napoleone. Ha combattuto in sessantuno diverse battaglie nel corso della sua vita: noi cercheremo di raccontare la storia attraverso sei enorme scene di guerra importanti."

Quando gli è stato chiesto come mai senta ancora il bisogno e il desiderio di realizzare grandi film epici, Scott ha affermato di essere affascinato dalla storia, in particolare perché le persone raramente imparano da essa: "Ho un fascino per la bellezza della storia e la bellezza dell'architettura, la bellezza dei costumi, ma quello che mi interessa davvero è che la storia si ripete costantemente perché gli esseri umani non impariamo mai un cazzo!".

Ricordiamo che Kitbag sarà prodotto e distribuito da Apple TV: al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.