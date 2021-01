Kitbag, Apple si aggiudica il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix

All'età di 83 anni, Ridley Scott è ancora uno dei filmmaker più attivi e prolifici di tutta Hollywood. Secondo quanto riportato da Deadline, in attesa di mostrare al mondo The Last Duel e ancora prima di iniziare le riprese di Gucci, il regista ha già trovato un finanziamento per uno dei suoi prossimi progetti.

Stiamo parlando di Kitbag, attesa pellicola che vedrà il premio Oscar Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte. La produzione del film è fissata per i primi mesi del 2022 nel Regno Unito, e ora il sito fa sapere che l'operazione verrà finanziata da Apple Studios, che l'anno scorso si è accaparrata anche l'atteso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

"Nessun attore potrebbe incarnare Napoleone come Joaquin" ha dichiarato Scott a Deadline. "Ha dato vita ad uno degli imperatori più complessi della storia del cinema ne Il Gladiatore, e ne creeremo un altro con il suo Napoleone. La sceneggiatura scritta da David Scarpa è brillante e oggi non esiste partner migliore di Apple per portare una storia come questa ad un pubblico globale."

A proposito di Gucci, nel cui cast figurano Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto e Jeremy Irons, il sito conferma le riprese del film si terranno in Italia a partire da marzo.