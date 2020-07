Kit Harington: la star di Game of Thrones interpreterà due ruoli nel Marvel Universe?

Secondo una nuova teoria Kit Harington, celebre star dell'acclamata serie tv Game of Thrones, interpreterà non uno ma due nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Come noto l'attore esordirà ne Gli Eterni, film nel quale interpreterà il protagonista Dane Whitman, alias Cavaliere Nero: l'unica connessione di Dane con gli Eterni nei fumetti è la sua relazione con Sersi, un membro del gruppo (personaggio che al cinema sarà interpretato da Gemma Chan) ma a causa delle poche informazioni note sulla nuova produzione di Kevin Feige non è chiaro come si questa relazione si inserisca nella storia.

Tuttavia è stato confermato che la trama del film coprirà un arco di migliaia di anni, e si presume che Dane Whitman apparirà solo nel presente post-Endgame. La teoria, diramata da ScreenRant, sostiene che essendo il titolo di Cavaliere Nero tramandato di generazione in generazione, nel film verremo a sapere che Dane lo ha ereditato da una discendenza che risale all'epoca arturiana, proprio come accade nei fumetti: Kit Harington, dunque, potrebbe interpretare due ruoli vestendo i panni anche di un antenato di Dane Whitman, ovvero Eobar Garrington, uno spadaccino del 12esimo secolo che nei fumetti aveva un aspetto identico a quello del Cavaliere Nero moderno.

Insomma, secondo la teoria di ScreenRant, è possibile che nelle scene del passato un lontano antenato di Dane Whitman assomigli così tanto al nostro che la Marvel abbia affidato ad Harington due ruoli diversi. E, chissà, per aggiungere un po' di pepe potrebbe essere che la stessa Sersi, essere millenario, abbia amato anche l'antenato di Dane. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

