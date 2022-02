Kit Harington, la star de Gli Eterni: 'Aspetto ancora una chiamata dalla Marvel'

Kit Harington sembra avere dubbi sul suo futuro nel MCU ma la star de Gli Eterni si è comunque detta pronta ad un suo possibile ritorno nei panni di Dane Whitman nei prossimi anni. Sebbene al momento non ci siano ancora nuovi progetti per lui, l'attore ha ammesso di aver apprezzato davvero molto i suoi trascorsi in questo amatissimo franchise.

Intervenuto ai microfoni del Zoe Ball Breakfast Show, l'ex Jon Snow di Game of Thrones ha detto: "No, non ci sono ancora piani per me, non che io sappia almeno. Sembra una risposta molto politica questa lo so. Ma è la verità. Dopo avermi visto ne Gli Eterni, molti pensano che in questo mondo ci sia ancora spazio per me e per il mio personaggio. Sono pronto per nuove avventure ma per il momento davvero, ancora nulla bolle in pentola. Quando dico questo genere di cose le persone mi guardano con uno sguardo di disprezzo come se stessi raccontando solo un mare di frottole. Ma si tratta della verità. Niente di più e niente di meno. Aspetto ancora una chiamata dalla Marvel".

Gli Eterni non hanno incontrato il favore del pubblico, diventando il secondo peggior incasso della storia Marvel. Peggio di loro ha fatto solo L'incredibile Hulk, ma quella era un'era totalmente differente dei cinecomic. Al momento insomma, sembra improbabile la possibiltà di rivedere Kit Harington in un eventuale sequel de Gli Eterni. Staremo a vedere se per lui ci sarà spazio in una delle prossime produzioni del Marvel Cinematic Universe. Voi che ne dite?