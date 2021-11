Kit Harington sulla possibilità di ritrovare Emilia Clarke nel MCU: 'sarebbe divertente'

La scena post credits di Eternals ha posto le basi per un possibile ritorno di Dane Whitman, personaggio interpretato da Kit Harington. Proprio l'attore ha parlato recentemente di questo a The Hollywood Reporter, e della possibilità di ritrovare nel MCU una vecchia collega: Emilia Clarke.

Se ricordate i due si erano già incrociati in Game of Thrones, la celebre serie della HBO in cui Harington interpretava Jon Snow e Clarke era Daenerys Targaryen. Proprio lei sarà introdotta nel MCU subito dopo il collega con una serie, Secret Invasion, in cui ricoprirà un ruolo ancora non rivelato.

"No, non ci siamo [preparati a trovarci nel MCU]. Nel caso in cui dovesse accadere, resterei a bocca aperta, penso, perché io ed Emilia abbiamo passato molte cose insieme", ha detto Harington. "Quindi se finissimo per incrociarci in un franchise diverso, penso che ci faremmo una bella risata al riguardo".

Dal momento che non abbiamo chiare informazioni sul futuro dei personaggi interpretati dai due, questo incontro potrebbe non accadere mai. Tuttavia per il momento Clarke e Harington possono ugualmente condividere impressioni sull'esperienza con la Marvel. Un aspetto ha infatti sconvolto entrambi: l'attenzione della casa di produzione nel far uscire informazioni. "Se parliamo di sicurezza negli spoiler, sono spaventato dalla Marvel", ha detto l'interprete di Dane Whitman con una risata. Qualche mese fa anche Clarke si era detta terrorizzata dalla Marvel, e aveva aggiunto di essere convinta che gli Studios la sorvegliassero.

Adesso tutti attendono l'arrivo di Secret Invasion, mentre possono godersi Eternals al cinema!