Kit Harington parla de Gli Eterni: 'Il film è finito, non so cosa accadrà ora'

Nel corso di una recente intervista Kit Harington, che interpreterà Black Knight, nell'attesissimo Gli Eterni, ha parlato dello stato dei lavori del nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha dichiarato: "Bene, Gli Eterni è finito, è stato girato. Solo Dio sa cosa è successo ... o cosa sta succedendo, io non ne ho idea. Non so cosa stia succedendo in questo momento."

Inizialmente la Fase 4 del MCU sarebbe dovuta iniziare questo mese con Black Widow, ma a causa della pandemia in corso è stata posticipata a novembre. Gli Eterni, che avrebbe dovuto seguire la Black Widow e uscire a novembre, a questo punto è slittato a febbraio 2021, ma nonostante il cambio di data di uscita i fan sperano ancora che il primo trailer, e in effetti le dichiarazioni di Harington potrebbero confermare che i Marvel Studios hanno già tutto il materiale a disposizione per accontentarli.

Ricordiamo che il film presenterà una nuova squadra di supereroi nell'universo cinematografico Marvel, composto dai membri di un'antica razza aliena che vive segretamente sulla Terra da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dall'ombra per affrontare il più antico nemico dell'umanità, i Devianti. Diretto da Chloé Zhao da una sceneggiatura scritta da Matthew K. Firpo e Ryan Firpo, Gli Eterni vanta un cast d'eccezione che include fra gli altri anche Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Salma Hayak e Angelina Jolie.

Il film arriverà nelle sale il 12 febbraio 2021: per altri approfondimenti scoprite una teoria su Capitan Bretagna e tutti i dettagli sui protagonisti, dai nomi ai loro superpoteri.