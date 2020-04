Kit Harington nei panni di Black Knight: rivelati dettagli inediti su Gli Eterni

Le riprese de Gli Eterni sono terminate lo scorso febbraio, giusto in tempo per evitare il blocco totale dovuto all'emergenza Coronavirus che ha coinvolto invece Shang-Chi, e in attesa di un primo sguardo ufficiale ecco arrivare in rete nuovi dettagli sulla produzione del film Marvel e su uno dei suoi protagonisti.

Secondo quanto rivelato dall'insider Daniel Richtman (via The Direct), la pre-produzione de Gli Eterni si è svolta molto in fretta in modo da non ritardare l'inizio delle riprese, che dunque sono partite quando i costumi, i set e alcune parti della sceneggiatura non erano ancora stati completati al 100%.

Di conseguenza, stando al report, durante le riprese Kit Harington ha indossato un costume di Black Knight incompleto che probabilmente verrà definito in post-produzione, come già accaduto per Iron Man o la Iron Spider.

Per farvi un'idea di come potrebbe apparire Black Knight, che secondo l'indiscrezione presenterà un costume piuttosto fedele alla sua controparte fumettistica, in calce alla notizia potete trovare cinque possibili design del personaggio pubblicati dal sito.

Con il rinvio di Black Widow a novembre, lo ricordiamo, l'uscita de Gli Eterni è stata spostata a febbraio 2021 (al posto di Shang-Chi). Per altri approfondimenti, qui potete trovare il calendario aggiornato del MCU.